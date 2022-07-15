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Свет и воду частично отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 18 июля

18 июля 2022 09:17  [27] Общество

Пять многоквартирных домов в трех районах Нижнего Новгорода временно будут отключены от систем ЖКХ 18 июля. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС.

Так, в Автозаводском районе без электропитания останутся жильцы 132 квартир в трёх домах, расположенных по адресам: ул.Челюскинцев, д.2; Ильича, д.13, пр.Молодежный, д.12б. Электроэнергия там будет отключена с 13:30 до 17:00.

В Приокском районе с 9:00 до 16:00 в двух девятиэтажках на ул. 40 лет Победы будет отключена горячая вода. Речь идёт о домах № 2 и 3.

В Сормовском районе с 10:00 до 22:00 будет ограничена подача холодной воды к административному зданию, расположенному по адресу: ул.Кима, д.69.

Все отключения носит плановый характер и связано с проведением работ на сетях ЖКХ, добавили в ГОЧС.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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