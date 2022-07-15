Единый день приёмов по вопросам защиты прав предпринимателей состоится в Нижегородской области 19 июля Бизнес

В Нижегородской области 19 июля на площадке региональной общественной приемной "Единой России" состоится Единый день приёмов по вопросам защиты прав предпринимателей.

К участию в тематических приемах приглашены депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, специалисты министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, а также актив общественной организации "Опора России" и партийного проекта "Предпринимательство".

Свои обращения и вопросы можно направить на адрес электронной почты региональной приемной: nrop52@yandex.ru или задать по телефонам: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50.