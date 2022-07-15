Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Мероприятия для детей в дни летних каникул
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 18 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
18 июля 2022 11:14  [93] Единый день приёмов по вопросам защиты прав предпринимателей состоится в Нижегородской области 19 июля
15 июля 2022 15:11  [373] Семинар по участию в закупочных процедурах проведут для нижегородских предпринимателей 28 июля
15 июля 2022 15:05  [296] Банк "Открытие" улучшил условия "Ипотеки по двум документам"
15 июля 2022 13:54  [286] Клиенты банка "Открытие" удлинили сроки вкладов
15 июля 2022 11:42  [315] ВТБ снизил ставки по залоговым автокредитам
14 июля 2022 17:19  [407] Банк "Открытие" выставил на торги просроченную задолженность МСБ шестилетней давности на 5,2 млрд рублей
14 июля 2022 15:40  [254] Банк "Открытие": больше половины россиян уверены в стабильности личных доходов в 2022 году
14 июля 2022 14:08  [203] Половина оборота по картам ВТБ к концу 2022 года будет приходиться на "Мир"
14 июля 2022 13:27  [224] ВТБ в Нижегородской области выдал первую ипотеку многодетной семье под 3%
14 июля 2022 11:30  [222] ВТБ начинает работать по программе льготного автокредитования
Бизнес

Единый день приёмов по вопросам защиты прав предпринимателей состоится в Нижегородской области 19 июля

18 июля 2022 11:14  [93] Бизнес

В Нижегородской области 19 июля на площадке региональной общественной приемной "Единой России" состоится Единый день приёмов по вопросам защиты прав предпринимателей.

К участию в тематических приемах приглашены депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, специалисты министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, а также актив общественной организации "Опора России" и партийного проекта "Предпринимательство".

Свои обращения и вопросы можно направить на адрес электронной почты региональной приемной: nrop52@yandex.ru или задать по телефонам: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph