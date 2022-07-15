Дума Дзержинска одобрила выделение 86 млн рублей на газификацию поселка Пыра Экономика

Депутаты Думы Дзержинска на внеочередном заседании 18 июля, прошедшем в формате видеоконференции, поддержали внесение изменений в бюджет городского округа на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

Согласно информации, речь идет о выделении 86 млн рублей на реализацию проекта по газификации поселка Пыра по муниципальной программе "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск".

С учетом принятых изменений доходы и расходы Дзержинска в следующем году составят около 6,7 млрд рублей.