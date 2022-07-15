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Политика

Нижегородские депутаты Артем Кавинов и Юрий Станкевич посетили Луганск

20 июля 2022 16:02  [246] Политика

НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Государственной Думы от Нижегородской области Артем Кавинов и Юрий Станкевич посетили город Луганск. Об этом сообщили в пресс-службе НРО "Единой России".

Согласно информации, в Луганске состоялось заседание рабочей группы депутатов Госдумы России с депутатским корпусом Народного Совета ЛНР.

"Вместе с коллегами из Госдумы провели ответную встречу с депутатским корпусом Народного Совета ЛНР. Совсем недавно они были у нас на Охотном ряду в Москве. Личная встреча с председателем правительства ЛНР Сергеем Ивановичем Козловым и министрами социального блока подтверждает – темп, который задают луганчане, стремителен, как и общее желание быстрее перейти к мирной, созидательной жизни. Идет серьезная восстановительная работа на всей территории республики. Динамика развития, оптимизм, уверенность в завтрашнем дне – все читается в глазах Сергея Ивановича. В очередной раз убеждаюсь – удивительный человек, настоящий, а не "картинный" патриот своей земли и России", - отметил Артем Кавинов на своей странице в социальных сетях.

В ходе встречи были предложены кандидатуры депутатов Госдумы и Народного Совета для закрепления за конкретными городами и районами ЛНР, которые сообща будут работать на территориях. В кооперации они смогут не просто изучить структуру территории, познакомиться с жителями, но и определят проблемные темы.

"Правительство России, региональные органы власти, общественные организации и различные компании оказывают многостороннюю помощь городам и селам Луганской республики. Все заинтересованы в скорейшем восстановлении инфраструктуры, жилого фонда и социальных объектов. Рассчитываем, что в ближайшее время жизнь придет в нормальное мирное русло, будут созданы достойные условия для дальнейшего социально-экономического развития. А мы с коллегами по депутатскому корпусу, исходя из парламентских полномочий, будем контролировать ход восстановительных работ во всех населенных пунктах республики", - подчеркнул Юрий Станкевич.

В свою очередь, Артем Кавинов также провел встречу с руководством и активом Луганской епархии.

"Вместе с Евгенией Жуковской, членом Совета "Православной инициативы", рассказали о возможностях Фонда, механиках подготовки заявок, перспективных и первоочередных запросах. Постараемся помочь и с работой Фонда Президентских грантов, где сегодня есть новый вектор возможностей для освобожденных территорий", - пояснил он.

Напомним, депутаты "Единой России" всех уровней с самого начала спецоперации включились в процесс оказания помощи территориям Донбасса. При поддержке Нижегородского регионального отделения "Единой России" отправлено большое количество партий гуманитарной помощи на Донбасс. В составе грузов – предметы первой необходимости, продукты питания, медицинские средства, а также стройматериалы для восстановления разрушенных объектов.

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Теги:
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