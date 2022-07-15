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Бизнес

Банк "Открытие" упростил расчеты с контрагентами для корпоративных клиентов

21 июля 2022 14:23  [146] Бизнес

Теперь в интернет-банке "Открытие-Бизнес Онлайн" можно выставлять платежные требования клиенту любого банка. Средства при этом могут списываться на условиях заранее данного контрагентом акцепта или с акцептом каждого документа.

Новая услуга позволит снизить объем просроченной дебиторской задолженности и повысить финансовую дисциплину как действующих, так и новых контрагентов. Помимо этого, компании существенно сократят трудозатраты на создание, печать и подписание расчетных документов. Банк "Открытие", в свою очередь, будет в несколько раз быстрее обрабатывать и отправлять платежные требования в банк плательщика.

"Мы рекомендуем нашим клиентам использовать платежные требования как один из актуальных инструментов для расчетов в изменившихся рыночных условиях. Сейчас многие крупные компании начинают активно сотрудничать с новыми контрагентами, что иногда достаточно рискованно. Чтобы обезопасить себя, в условиях договора можно предусмотреть систему взаиморасчетов с использованием платежных требований на условиях заранее данного акцепта и не ждать от поставщика оплату за товары и услуги, как это принято в стандартной практике. Платежные требования можно отправлять в любой банк РФ, а контролировать статус их обработки удобно в интернет-банке", – отметил Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").
 

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Теги:
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