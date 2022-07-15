Свет и воду частично отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 22 июля Общество

Десятки домов в четырёх районах Нижнего Новгорода временно будут отключены от систем ЖКХ 22 июля в связи с плановыми работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС.

Так, в Автозаводском районе с 9:00 до 17:00 отключено электропитание двух многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Красноуральская, д. 5а и ул. Коломенская, д.8/3.

В Московском районе с 9:30 до 19:30 будет ограничено холодное водоснабжение на ул. Мечникова. Неудобства придётся терпеть жителям более 300 квартир, расположенным в домах № 37, 49, 59.

В Сормовском районе в связи с плановыми работами с 10:00 до 13:00 будет ограничена подача горячей воды в девятиэтажку по адресу ул. Куйбышева, д.2.

Также администрация Нижегородского района сообщила о профилактических работах на системах горячего водоснабжения. В связи с этим, с 8:00 до 18:00 горячей воды не будет на улицах Большой Покровской, Грузинской, Звездинке, Горького, Малой Покровской, Ошарской, Октябрьской.