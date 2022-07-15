Конкурс "Лучший дом. Лучший двор" стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижегородской области дали старт конкурсу "Лучший дом. Лучший двор". 21 июля в Нижнем Новгороде прошла встреча регионального оргкомитета конкурса, представителей ТОСов, управляющих компаний и ТСЖ и актива партии "Единая Россия".

"У нас в регионе очень активные и инициативные люди, у которых есть хорошие идеи, а главное желание делать лучше то место, где они живут. Поэтому и было принято решение о запуске такого конкурса, который позволит расширить границы и географию желающих привести в благоустроенное состояние свой дом, подъезд или двор. Уверен, что через этот конкурс мы выявим и сможем тиражировать много интересных и важных практик по управлению многоквартирными домами, а жители будут более заинтересованы в позитивных изменениях и включатся в этот процесс. Приглашаю всех нижегородцев принять активное участие в конкурсе, чтобы сделать лучше жизнь своего многоквартирного дома!" - сказал депутат ЗС НО, руководитель исполкома регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 августа на сайте moydom.er.ru.

В конкурсе 6 номинаций: "Лучшая практика работы совета многоквартирного дома", "Лучшая практика работы ТСЖ", "Самый дружный дом", "Лучшая практика проведения капитального ремонта", "Лучший подъезд", "Лучший двор". Также выделена отдельная номинация "Народное голосование", которой удостоятся лидеры голосования.

"Подать заявку достаточно просто – нужно указать адрес дома, контакты председателя совета МКД или ТСЖ и описать свою практику. На конкурс принимаются те проекты, где жители сами приняли участие в благоустройстве своего дома, сделали что-то совместно с управляющей компанией или бизнесом. Все поданные заявки автоматически участвуют и в региональном, и в федеральном отборе. Благодаря конкурсу мы узнаем о хороших реализованных практиках. Важно, чтобы практика отображала не просто работу домоуправляющей компании, а именно была совместной работой с жителями, где они сами выступают инициаторами улучшений в своем дворе или доме", - отметила депутат Гордумы Нижнего Новгорода, руководитель направления "Работа со старшими по домам" партпроекта "Жители МКД" Оксана Дектерева.

Подать заявку на конкурс может любой желающий – председатель МКД или ТСЖ, управляющая компания, а также любой житель многоквартирного дома. В рамках конкурса оцениваются уже реализованные практики, решения реальных проблем, применение каких-либо технологий и управленческих решений, которые способствуют устранению проблем многоквартирных домов и дворовых территорий.

Оценивать поступившие заявки будут по актуальности проблем или задач, которые решаются в кейсе, новизне и креативности, возможности тиражировать практику. Победителей определят до 5 сентября.