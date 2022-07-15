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Происшествия

Совершившие разбойное нападение на частный дом в Богородском районе приговорены к тюремным срокам от 10 до 15 лет

22 июля 2022 11:23  [169] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Совершившие разбойное нападение на частный дом в Богородском районе приговорены к срокам от 10 до 15 лет колонии. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Согласно информации, подсудимые длительное время наблюдали за частным домом в деревне Шумилово. Посчитав, что проживающая в нем семья является обеспеченной и в доме может находиться ценное имущество, они решили совершить нападение.

В декабре 2020 года трое преступников вооружились обрезом ружья и пистолетом, проникли ночью в дом и связали жильцов. Угрожая им оружием, подсудимые узнали, где хранятся деньги и иные ценности.

В результате нападения было похищено имущество на общую сумму более 4 млн рублей.

Автомобиль нападавших задержали на выезде из Богородского района, всех участников нападения задержали.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по статьям 162 ч. 4 пп. "а", "б" УК РФ (разбой, совершенный организованной преступной группой, в особо крупном размере) и 209 ч. 1 и 2 УК РФ (бандитизм).

Суд назначил одному из соучастников наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Остальным – лишение свободы на сроки 10 лет и 10 лет 20 дней с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что мужчина совершил 27 краж по Нижегородской области на общую сумму более 700 тысяч рублей.

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Теги:
Кража Разбой
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