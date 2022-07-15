Ребенок в Нижегородской области получил тяжелую травмы головы после падения с самоката Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ребенок в Нижегородской области получил тяжелую травмы головы после падения с самоката. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, на текущей неделе ребенок упал с самоката. Врачи обнаружили у него субдруальную гематому и откачали около 150 млн кровяного сгустка из головы.

Как рассказал Давид Мелик-Гусейнов, это были несколько часов борьбы за жизнь. Ребенок остался жив.

Также замгубернатора рассказал о падении с самоката мужчины, которому из-за полученным травм пришлось удалить почку.

"Дорогие родители, не разрешайте своим несовершеннолетним детям кататься на них. Не сажайте детей на самокат вместе с собой - риск умножается в разы. Не используйте самокаты в алкогольном опьянении. Ну и соблюдайте скоростной режим. Люди вокруг тоже могут пострадать", - обратился к нижегородцам Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что более 30 ДТП с самокатами произошло в Нижегородской области с начала года.