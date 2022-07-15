Неделя приёмов по вопросам правовой поддержки граждан состоится в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области на площадке региональной общественной приёмной партии "Единая Россия" с 25 по 29 июля состоится тематическая Неделя приёмов по вопросам правовой поддержки граждан.

В Неделе приёмов примут участие депутаты Государственной Думы и сенаторы РФ, депутаты Заксобрания Нижегородской области и представительных органов муниципальных образований, секретари местных отделений "Единой России" и партийный актив.

К участию в тематических приёмах граждан также приглашены Уполномоченный по правам человека и Уполномоченный по правам ребёнка в Нижегородской области, представители Управления по вопросам миграции, Роспотребнадзора, Уполномоченный по защите прав предпринимателей, специалисты Госюрбюро и Ассоциации юристов России.

Кроме того, 29 июля в региональной общественной приёмной состоится традиционный День оказания бесплатной юридической помощи гражданам. Мероприятие пройдет совместно с представителями регионального отделения Ассоциации юристов России. Юридические консультации будут проводиться в очном и дистанционном форматах.

Приём граждан и их обращений в региональной общественной приемной будет проводиться по контактам: