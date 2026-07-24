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Власти отреагировали на решение суда по озеленению Нижегородского района

24 июля 2026 12:47 Общество
Власти отреагировали на решение суда по озеленению Нижегородского района

Фото: Александр Воложанин

Администрация города пока не получила полный текст судебного решения по делу об озеленении. После его изучения власти намерены определить, будут ли его обжаловать. Об этом сообщили НИА «Нижний Новгород» в мэрии.

Власти города также уточнили, что в сообщении речь идет не обо всей территории Нижегородского района, а исключительно об озелененных территориях общего пользования (ОТОП). Именно на такие участки распространяется норматив по соотношению зеленых насаждений и твердого покрытия — 70% на 30%.

Напомним, с иском обратилась Нижегородская природоохранная. Она требовала обязать администрацию города обеспечить озеленение не менее 70% территорий общего пользования в Нижегородском районе.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Нижегородский район озеленение
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