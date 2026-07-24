Власти отреагировали на решение суда по озеленению Нижегородского района Общество

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Администрация города пока не получила полный текст судебного решения по делу об озеленении. После его изучения власти намерены определить, будут ли его обжаловать. Об этом сообщили НИА «Нижний Новгород» в мэрии.

Власти города также уточнили, что в сообщении речь идет не обо всей территории Нижегородского района, а исключительно об озелененных территориях общего пользования (ОТОП). Именно на такие участки распространяется норматив по соотношению зеленых насаждений и твердого покрытия — 70% на 30%.

Напомним, с иском обратилась Нижегородская природоохранная. Она требовала обязать администрацию города обеспечить озеленение не менее 70% территорий общего пользования в Нижегородском районе.