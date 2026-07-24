Более 31 тонны нижегородских лисичек экспортируют в Беларусь Общество

Фото: magnific.com

Более 31 тонны лисичек из Нижегородской области отправят на экспорт в Беларусь. Грибы прошли проверку и признаны безопасными, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону. Партию свежих лисичек исследовали специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Проверка прошла в июле этого года перед отправкой продукции в соседнюю страну. Грибы прошли энтомологическую экспертизу.

Специалисты проверили продукцию на наличие карантинных и некарантинных вредных организмов, в том числе насекомых-вредителей и клещей. По итогам исследований нарушений не обнаружили.

Партия лисичек соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера. После подтверждения безопасности на продукцию оформили необходимые документы для экспорта.

Ранее сообщалось, что семь нижегородцев отравились грибами собственного сбора в 2025 году.