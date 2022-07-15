ВТБ предоставил 1,8 млрд рублей на строительство двух жилых домов в Нижнем Новгороде Бизнес

ВТБ профинансирует строительство двух многоквартирных домов общей площадью 30 тыс. кв. м в Нижнем Новгороде. Проект реализует "Специализированный застройщик "Автобан", размер открытой кредитной линии составляет 1,8 млрд рублей.

Два дома высотой 15 и 16 этажей на 355 квартир войдут в состав ЖК "Зенит" в Советском районе Нижнего Новгорода. Жилой комплекс развивается в формате квартальной застройки с 18 жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры.

Повышенный уровень комфортабельности новостроек дополняют удобная транспортная развязка, находящиеся в пешей доступности крупнейший в городе парк "Швейцария" и многофункциональный комплекс "Океанис", включающий в себя аквапарк.Новые здания планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году. Финансирование строительства осуществляется с применением счетов эскроу.

"ВТБ –один из ведущих финансовых партнеров строительной отрасли Нижегородской области. Мы продолжаем развитие этого направления и увеличиваем объемы финансирования ведущих застройщиков региона. На сегодняшний день мы заключили с ними 12 кредитных соглашений на общую сумму 10 млрд рублей. Участие банка в реализации очередного этапа проекта ЖК "Зенит" позволит продолжить дальнейшее развитие микрорайона, увеличив его жилой фонд более чем на 350 квартир", −прокомментировал Всеволод Евстигнеев, управляющий ВТБ в Нижегородской области.

"Мы занимаемся развитием нашего флагманского проекта более 10 лет, особое внимание уделяя благоустройству территории и объектам социальной инфраструктуры. За эти годы ЖК «Зенит» зарекомендовал себя как один из самых комфортабельных и востребованных жилых комплексов города. Уверен, что его дальнейшее развитие в сотрудничестве с таким сильным финансовым партнером как ВТБ позволит нам сохранять стабильно высокое качество возводимого жилья и обеспечить сдачу объектов в планируемые сроки", − отметил Агаси Алекян, генеральный директор ООО "СЗ «Автобан".