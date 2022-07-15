Вопросы молодежной политики Приволжского округа обсудили на форуме "iВолга" Политика

НИА "Нижний Новгород"

Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев в рамках форума молодежи "iВолга" провел окружное совещание по вопросам молодежной политики в регионах Приволжского округа. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО.

По словам Олега Машковцева, активное освещение окружных молодежных проектов в СМИ отмечается в Чувашской Республике, Пермском крае, Кировской, Самарской и Саратовской областях.

"Пристальное внимание к вопросам информационного освещения проектов не только формирует общественное мнение, дает положительные информационные поводы, но и отражает глубину информирования молодежи о предоставляемых ей возможностях самореализации", – подчеркнул заместитель полпреда.

Олег Машковцев также сообщил, что в самое ближайшее время после перерыва, связанного с пандемией, планируется возобновить проведение "Гвардейца".

В этом году окружные военно-патриотические сборы пройдут на базе Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения Минобороны России. Участниками станут команды из всех регионов Приволжского федерального округа и Донецкой Народной Республики, сформированные из старшеклассников 10-11 классов, ориентированных на получение военного образования или службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

С 12 по 17 сентября в Оренбургской области запланирован окружной финал военно-спортивной игры "Зарница Поволжья" с массовым охватом всех школьников соответствующего возраста.



Традиционными осенью остаются окружной слет поисковых отрядов "Никто не забыт" (6-8 октября в Нижегородской области), Спартакиада "Кадет Приволжья" (6-9 октября в Республике Татарстан), окружной финал общественного проекта "Вернуть детство" для воспитанников детских домов (14-18 сентября в Республике Башкортостан), проект уличной культуры "ФормАрт" (2-3 ноября в Кировской области).

Кроме того, в октябре-ноябре текущего года в соответствии с достигнутой с китайскими партнерами договоренностью будет проведен VIII Российско-китайский молодежный форум в формате "Волга-Янцзы", в котором участвуют представители студенческой молодежи двух стран. Форум планируется в онлайн-формате.

9 декабря, в День Героев Отечества, будут подведены итоги по направлениям, связанным с патриотическим воспитанием молодежи по трем номинациям: лучший военно-патриотический клуб, лучшая музейная экспозиция и лучшее выполнение законодательства в сфере увековечения памяти о защитниках Отечества.

Завершением 2022 года станет Новогодняя елка полномочного представителя Президента Российской Федерации в Нижнем Новгороде с приглашением детей из разных регионов округа.