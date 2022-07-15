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Политика

"Единая Россия" и движение "Донецкая Республика" подписали соглашение о сотрудничестве

25 июля 2022 11:24  [63] Политика

НИА "Нижний Новгород" 

"Единая Россия" и движение "Донецкая Республика" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе НРО "ЕР".

Подписи под документом на встрече с активом движения поставили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин.

За 8 лет "Донецкая Республика" превратилась в мощное народное движение, объединяющее более 200 тысяч неравнодушных и активных граждан, отметил Андрей Турчак.

"Вы – настоящая движущая сила Республики, которая стоит на защите интересов жителей Донбасса. О ваших проектах, о ваших добрых делах хорошо известно на всей территории Республики, потому что вы реально помогаете людям. С начала специальной военной операции именно активисты "Донецкой Республики" создали сеть общественных приемных главы ДНР на освобожденных территориях. Эти приемные по праву и по существу стали центрами не только оказания гуманитарной помощи, но и самоорганизации жителей. Здесь люди получают помощь в решении социальных, бытовых, юридических вопросов. И самое главное – люди видят, что какая бы беда не случилась, власть не оставит их один на один с этой бедой. От лица всех людей, которым вы помогли, которым вы помогаете и будете помогать, от себя лично хочу сказать вам огромное человеческое спасибо", - сказал он.

Андрей Турчак подчеркнул - у партии и движения общие цели и задачи.

"Единая Россия" с первых дней специальной военной операции работает с вами плечом к плечу. По линии "Единой России" на Донбасс, на освобожденные территории доставлено и распределено более 12 тысяч тонн гуманитарного груза. На сегодняшний день открыт 31 гуманитарный центр. Наши врачи-добровольцы помогают медикам Донбасса спасать жизни людей, лечить мирное население, лечить и поправлять здоровье наших военнослужащих. Вместе с вами в Донецке, Мариуполе и на других освобожденных территориях работают наши волонтеры. Вместе с руководством Республики, с Народным советом, с депутатами мы занимаемся синхронизацией законодательства, чтобы как можно быстрее запустить все необходимые социальные и экономические процессы нашей интеграции. Вместе мы делаем одно общее дело. Вместе мы возвращаем мирную жизнь, пока наши ребята на передовой отстаивают свободу и независимость Донбасса", - добавил он.

Эта работа будет продолжена, заверил секретарь Генсовета.

"Мы продолжим эту совместную работу ради нашей общей цели – ради победы. Донбасс и Россия вместе навсегда. И ни у кого в этом зале, и ни у кого из жителей Республики не должно быть никаких сомнений, что в самой ближайшей перспективе – а это зависит от нас с вами, это зависит от жителей Республики, это зависит от наших военнослужащих – мы юридически будем вместе", - резюмировал он.

Секретарь Генсовета также вручил первые шесть партбилетов "Единой России" жителям Мариуполя.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что главная мечта жителей Республики – стать частью большой России.

"Для нас очень важно, что сейчас – как никогда это проявилось в эти трудные, непростые периоды – мы работаем в тесной связке с "Единой Россией". Огромная благодарность руководству партии, всем, кто в нее входит, и искренне, всей душой болеет за Донбасс. Спасибо за такую всеобъемлющую поддержку. Мы и дальше будем двигаться в одной команде", - подчеркнул Денис Пушилин.

Кроме того, Андрей Турчак вместе с депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным, координирующим гуманитарную миссию "Единой России" в ДНР, посетили медицинский центр партии в Мариуполе. Они пообщались с врачами и волонтёрами, ознакомились с работой центра, в который ежедневно обращаются за помощью сотни местных жителей. 

На данный момент в центре работают более 10 специалистов узкого профиля, среди которых стоматолог, хирург, терапевт, реабилитолог, психиатр и педиатр. Также партия при поддержке МГУ установила в центре телемедицинское оборудование. С его помощью можно проводить первичную диагностику пациентов, консультироваться с узкими специалистами в России.

Напомним, с первого дня спецоперации Нижегородское региональное отделение, депутатский корпус, волонтеры партии включились в работу по оказанию помощи жителям Донбасса.

"Мы постоянно направляем гуманитарные конвои в Ростовскую область и Крым, на Донбасс и освобожденные территории Украины. Это стройматериалы для восстановления инфраструктуры, медицинские средства, товары первой необходимости, продукты питания. Также наш регион принял порядка двух тысяч вынужденных переселенцев, оказываем им всяческую поддержку", - сказал руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра НРО партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

Нижегородские депутаты и волонтеры выезжают в ДНР и ЛНР с гуманитарной миссией. В регионе для помощи жителям Донбасса продолжается сбор гуманитарной помощи и денежных средств на специальный счет.

Региональные отделения партии доставили уже более 12 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. На Донбассе и освобожденных территориях работает 31 гуманитарный центр "Единой России". Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека.

Помимо этого, здесь представители Следственного комитета РФ принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими нацбатальонами.

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Теги:
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