Кинофестиваль "Слияние" прошел в нижегородском парке "Швейцария" Культура и отдых

Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

В нижегородском парке "Швейцария" 24-25 июля прошел фестиваль молодежных культур и кино "Рупор", частью которого стал фестиваль дебютного кино "Слияние". Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Глава города Юрий Шалабаев обратился к участникам мероприятия,среди которых были начинающие кинорежиссеры и сценаристы.

"Рад приветствовать студентов, преподавателей и зрителей в нашем городе, который, в свою очередь, рад принимать этот кинофестиваль. Считаю, что со стороны органов власти очень важно поддерживать и ресурсно, и организационно. Давать возможность молодым талантливым людям проявлять себя, общаться с мастерами, учиться у лучших", - обратился он к участникам.



Студентка Московской Международной киношколы Ольга Костюк раскрыла подробности своей работы. "Снятая мной история про любовь – о встрече человека и русалки, над ней я работала на Белом море. Сейчас присматриваюсь и к Нижнему: начинаю работать с коллегой над следующей картиной, и город поражает своими видами и контрастами", - добавила участница кинофестиваля.



В двухдневной программе были представлены короткометражные и полнометражные картины. В их числе стали "Затаив дыхание", "Ветер с моря дул", "Крот", "Холодный переулок", "На закате", "Ещё один день без медведя", "Ветром по воздуху" и другие, всего порядка 25 работ.

Ранее сообщалось, что телесериал "Любовь преодолеет всё" начали снимать в Нижнем Новгороде.