Нижегородский бизнесмен Михаил Иосилевич отправлен для отбывания наказания в колонию-поселение Политика

ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Известный бизнесмен, лидер нижегородских пастафариан Михаил Иосилевич отправлен для отбывания наказания в ФКУ ИК-14 ГУФСИН в Семёнове. Об этом рассказали адвокаты осужденного.

Напомним, Советский районный суд Нижнего Новгорода в конце мая вынес приговор по уголовному делу в отношении Иосилевича. Его судили как участника иностранной организации "Открытая Россия", деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

По версии следствия, Михаил Иосилевич, зная о том, что британская организация "Open Russia" в 2017 году признана нежелательной на территории РФ, "поддерживая её идеологию, в целях формирования общественного мнения и привлечения новых сторонников активно принимал участие в её деятельности".

Так, в сентябре 2020 бизнесмен предоставил принадлежащее ему помещение "Храма летающего макаронного монстра" указанной организации под проведение мероприятий.

Когда правоохранители начали проверку по данному факту, Иосилевич якобы организовал в соцсетях травлю в отношении нижегородца, давшего против него показания, и лично угрожал ему убийством.

Суд признал Иосилевича виновным по двум статьям: ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (сотрудничество с нежелательной организацией) и ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством в отношении лица в связи с выполнением им общественного долга).

Суд назначил бизнесмену наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии-поселении. Как отметили адвокаты Михаила Иосилевича, в этот срок учитываются срок нахождения под стражей (1 день в СИЗО за 2 дня в колонии) и срок запрета определенных действий (1 к 1).

28 июня приговор вступил в силу, и 22 июля осужденный прибыл в колонию-поселение №14, где должен отбывать наказание до середины сентября 2022 года.