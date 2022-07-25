Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 27 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
27 июля 2022 10:32  [15] Археологическое хранилище и гостиницу планируется возвести на улице Стрелка в Нижнем Новгороде
27 июля 2022 09:56  [59] Нижегородцы смогут получить юридическую помощь в региональной приемной "Единой России" 29 июля
27 июля 2022 09:36  [118] Новый памятник откроют в Сормовском районе накануне Дня ВМФ
26 июля 2022 18:28  [268] Около 15 км теплосетей заменят в Дзержинске к осенне-зимнему сезону
26 июля 2022 18:12  [289] Очередной гуманитарный груз отправили из Нижегородской области в Харцызск
26 июля 2022 17:05  [273] Библиотека имени Н.А. Добролюбова превратится в современное пространство для молодёжи
26 июля 2022 16:51  [332] Главный ярмарочный дом в Нижнем Новгороде планируется модернизировать
26 июля 2022 16:35  [223] Олег Беркович рассказал о планах строительства музея в Парке Победы в Нижнем Новгороде
26 июля 2022 15:22  [198] Полив зеленых насаждений и дорог усилили в Нижнем Новгороде в связи с жаркой погодой
26 июля 2022 14:52  [276] Лагерь для детей с расстройствами аутистического спектра открылся в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородцы смогут получить юридическую помощь в региональной приемной "Единой России" 29 июля

27 июля 2022 09:56  [59] Общество

В Нижегородской области 29 июля состоится День оказания бесплатной юридической помощи гражданам.

Как сообщает пресс-служба НРО "ЕР", нижегородцы могут обратиться за юридической помощью в региональную приемную "Единой России" по адресу улица Рождественская, дом №38 с 10 до 16 часов.

Мероприятие пройдет совместно с региональным отделением "Ассоциации юристов России" и Палатой адвокатов Нижегородской области.  Консультации состоятся в очном и дистанционном форматах.

Вопросы можно задавать по телефонам приемной: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50. Направить обращения и сопутствующие материалы для юридических консультаций можно на адрес электронной почты:  nrop52@yandex.ru

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph