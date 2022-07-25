Нижегородцы смогут получить юридическую помощь в региональной приемной "Единой России" 29 июля Общество

В Нижегородской области 29 июля состоится День оказания бесплатной юридической помощи гражданам.

Как сообщает пресс-служба НРО "ЕР", нижегородцы могут обратиться за юридической помощью в региональную приемную "Единой России" по адресу улица Рождественская, дом №38 с 10 до 16 часов.

Мероприятие пройдет совместно с региональным отделением "Ассоциации юристов России" и Палатой адвокатов Нижегородской области. Консультации состоятся в очном и дистанционном форматах.

Вопросы можно задавать по телефонам приемной: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50. Направить обращения и сопутствующие материалы для юридических консультаций можно на адрес электронной почты: nrop52@yandex.ru