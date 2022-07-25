Внедрение новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде планируется начать осенью Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Внедрение новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде планируется начать осенью. Об этом сообщили разработчики сети, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Согласно информации, в настоящее время ведется доработка проекта маршрутной сети.

Разработчики отметили, что после введения сети система общественного транспорта станет более разветвленной и охватит новые жилые кварталы, несмотря на сокращение общего количества маршрутов.

Запуск новой маршрутной сети нижегородской агломерации запланирован на осень текущего года, а полностью сеть будет введена в 2025 году.

Ранее сообщалось, что более 20 маршрутов автобусов будет изменено с введением новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде, а более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года.

Также ранее была запущена интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде. Кроме того, уже работает "горячая линия" по ее работе.