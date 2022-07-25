Банк "Открытие" предлагает кредит наличными по ставке 8,9% каждому Бизнес

Банк "Открытие" в Нижегородской области улучшил условия по самому популярному продукту для розничных клиентов – потребительскому кредиту.

Теперь нет никаких "от", ставка действительно фиксированная для всех. Нижегородцам доступно оформление кредита на любые цели по фиксированной ставке 8,9%* годовых на весь срок кредитования. Это одно из лучших предложений на рынке.

Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Единая ставка для всех категорий клиентов составит 8,9% годовых. Подать заявку на кредит можно как онлайн, так и в офисе "Открытия", решение банк примет за 3 минуты.

При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту Opencard, расплачиваясь которой накапливает кешбэк и может компенсировать им часть процентов по кредиту или вернуть стоимость покупки. Дебетовая карта с начисленной суммой кредита может быть доставлена в любое удобное заемщику место — для ее получения не обязательно приходить в отделение банка.

Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.

*с учетом страхования. Банк оценивает и принимает решение о выдаче кредита индивидуально на основе риск-профиля каждого клиента

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").