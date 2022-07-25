Нижегородский филиал "Т Плюс" готовит тепловые сети Дзержинска к новому отопительному сезону Экономика

Директор Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Фролов и глава города Дзержинска Иван Носков 26 июля провели рабочий объезд объектов реконструкции магистральных тепловых сетей в Дзержинске.

Объем вложений в подготовку тепловых сетей Дзержинска к отопительному сезону 2022/23 гг. достигнет 728 млн рублей (с НДС), сообщил Александр Фролов.

"Компания последовательно инвестирует в техническое перевооружение и реконструкцию теплосетевых объектов Дзержинска. В прошлом году мы вложили в подготовку Дзержинских тепловых сетей к зиме более 500 млн рублей, в этом году – почти в полтора раза больше. Выполняем реконструкции, чтобы обеспечить комфортные условия жителям, чтобы тепло поставлялось без перебоев", – отметил директор филиала.

Самый протяженный участок, где в этом году проводится замена трубопроводов – магистральная теплотрасса протяженностью 1,6 км по улице Студенческой, переулку Учебному и улице Черняховского с диаметром трубы 500 мм, последняя реконструкция на которой проводилась в 1993 году.

Участники объезда также проверили соблюдение сроков и качество ремонта сетей на ул. Гайдара, где в 2022 году запланирован ремонт дороги по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". На данном участке компания "Т Плюс" увеличивает пропускную способность тепловой магистрали, диаметр новых труб составляет 600 мм.

Кроме того, перекладки в настоящее время ведутся на магистральной теплосети по проспекту Циолковского, на квартальных сетях по улицам Студенческой, Попова, Урицкого, Терешковой и целому ряду других. Начато строительство новой теплотрассы в районе проспекта Ленинского Комсомола к строящимся домам микрорайона Комсомольский.

Для замены трубопроводов компания использует предварительно изолированные трубы, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля. Горячее водоснабжение потребителей в ходе перекладок осуществляется по временным схемам.

"В течение двух последних лет мы закладываем базу системы отопления, которая прослужит дзержинцам не один десяток лет. Важно, что при этом используются современное оборудование и материалы, что позволяет сокращать повреждаемость", – подчеркнул Иван Носков.

Одновременно с заменой трубопроводов "Т Плюс" реконструирует павильон №3 магистральных тепловых сетей на улице Октябрьская. Здесь полностью демонтировано старое оборудование и снесено обветшавшее здание. В построенном заново павильоне будет смонтирован комплекс современной высокотехнологичной запорной арматуры, объект будет оснащен приборами индикативного онлайн-учета теплоносителя с выводом всех параметров в единую диспетчерскую ДТС и системой регулирования запорной арматуры. Стоимость проекта составляет 30,7 млн рублей.