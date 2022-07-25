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Общество

Глеб Никитин вошел в топ-5 глав регионов ПФО по общему числу подписчиков в соцсетях

28 июля 2022 16:20  [73] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глеб Никитин вошел в топ-5 глав регионов ПФО по общему числу подписчиков в соцсетях. Соответствующий рейтинг подготовил сайт pravda-nn.ru.

Согласно информации, самой популярной соцсетью у глав регионов стала "Вконтакте", где на всех губернаторов в общей сложности приходится 950 тысяч подписчиков. На Telegram-каналы руководителей субъектов ПФО подписаны 180 тысяч человек, а на страницы в "Одноклассниках" - 110 тысяч.

Лидеры по общему числу подписчиков ("ВКонтакте", Telegram, "Одноклассники"):

- Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан (294 178 подписчиков);

- Рустам Минниханов, президент Татарстана (254 953 подписчика);

- Александр Бречалов, глава Удмуртии (154 094 подписчика);

- Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области (125 952 подписчика);

- Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области (115 089 подписчиков).

Из тренда по росту подписчиков в Telegram выбивается только губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, на канал которого подписан только 941 человек. Отдельно стоит отметить главу Чувашской республики, который в соцсети "Вконтакте" ведет как личную страницу, так и группу.

Страница в "Одноклассниках" есть не у всех глав регионов Поволжья. Здесь лидеры  по числу подписчиков – глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и глава Башкортостана Радий Хабиров. 

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Теги:
Глеб Никитин Социальные сети
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