Синоптик Мокеева предупредила нижегородцев о похолодании в апреле

В Нижегородской области в первые дни апреля ожидается понижение температуры воздуха. Об этом сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.
По ее словам, март в регионе завершается сухой и солнечной погодой с максимальными значениями до +18 градусов. Тепло сохранится и в начале следующего месяца.
Согласно прогнозу, 1 и 2 апреля ночью столбики термометров покажут 0…+2 градуса, а в дневные часы воздух прогреется до +16…+18. По словам Мокеевой, эти показатели превышают климатическую норму на 6-8 градусов.
"Однако далее обстановка изменится. Антициклон начнет отступать, уступая место атмосферным фронтам, которые придут с западным ветром", - сказала эксперт.
Уже в ночь на 2 апреля ожидаются дожди. С 3 апреля температура понизится: днем прогнозируется +10…+15 градуса, при этом в ночные часы значения останутся выше 0.
Ольга Мокеева добавила, что, по предварительным данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в апреле составит +6…+9 градусов, что на 1-2 градуса выше климатической нормы. Количество осадков ожидается в пределах 30-40 мм — это близко к многолетним значениям для Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что в марте в Нижнем Новгороде зафиксирована серия температурных рекордов.
