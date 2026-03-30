Мост через Кудьму в Кстовском районе затопило из-за паводка

В Кстовском районе (Нижний Новгород) из-за подъема воды оказался подтоплен мост через реку Кудьма возле одноименного подсобного хозяйства. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По данным ведомства, необходимости в эвакуации жителей в пункты временного размещения на данный момент не возникло.
Ранее мы рассказывали, что в период весеннего половодья в зоне возможного подтопления могут оказаться 70 населенных пунктов в 29 муниципалитетах Нижегородской области.
