Мост через Кудьму в Кстовском районе затопило из-за паводка Общество

Фото: Александр Воложанин

В Кстовском районе (Нижний Новгород) из-за подъема воды оказался подтоплен мост через реку Кудьма возле одноименного подсобного хозяйства. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, необходимости в эвакуации жителей в пункты временного размещения на данный момент не возникло.

Ранее мы рассказывали, что в период весеннего половодья в зоне возможного подтопления могут оказаться 70 населенных пунктов в 29 муниципалитетах Нижегородской области.