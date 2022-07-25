Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" определит лучшие жилищные организации в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе Бизнес

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" завершил прием заявок для участия в акции "Лучшая жилищная организация" среди исполнителей коммунальных услуг в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе.

К участию в акции приглашались жилищные организации, имеющие договоры с ресурсоснабжающей организацией ПАО "Т Плюс" на поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения. Заявки на участие подали десять управляющих компаний, ТСЖ и ТСН – семь в Дзержинске и три в Кстове и населенных пунктах района.

В перечень критериев оценки участников акции входит выполнение рекомендаций по подготовке внутридомового оборудования к отопительному сезону 2022-2023 гг., своевременная передача показаний приборов учета и оплата энергоресурсов и другие. Новое условие для участников акции в этом году – регистрация в Личном кабинете для юридических лиц на сайте "ЭнергосбыТ Плюс" и переход на электронный документооборот.

Участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам оценки, будет признан лучшим и получит ценный приз. Итоги акции будут подведены в ноябре текущего года.

"Акции для исполнителей коммунальных услуг наша компания проводит с 2019 года, – отмечает директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Жаркова. – Обеспечить надежное тепло и уют в домах жителей – общая задача энергетиков и жилищных организаций. Мы очень ценим взаимодействие с нашими партнерами и хотим поощрить тех, кто ответственно и добросовестно относится к выполнению своих обязательств".