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Политика

Андрей Чертков еще не сложил полномочия главы МСУ Кстовского района

29 июля 2022 12:11  [114] Политика
Андрей Чертков

Андрей Чертков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Андрей Чертков еще не сложил полномочия главы МСУ Кстовского района. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в местной администрации.

Согласно информации, в настоящее время Андрей Чертков находится в очередном отпуске.

Исполняющим полномочия главы МСУ Кстовского района назначен Николай Носов.

Напомним, в начале июля стало известно, что Андрей Чертков возглавит министерство угля и энергетики ДНР.

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Теги:
Кстовский район Назначения
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