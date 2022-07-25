Андрей Чертков
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Андрей Чертков еще не сложил полномочия главы МСУ Кстовского района. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в местной администрации.
Согласно информации, в настоящее время Андрей Чертков находится в очередном отпуске.
Исполняющим полномочия главы МСУ Кстовского района назначен Николай Носов.
Напомним, в начале июля стало известно, что Андрей Чертков возглавит министерство угля и энергетики ДНР.
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