Андрей Чертков еще не сложил полномочия главы МСУ Кстовского района Политика

Андрей Чертков Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Андрей Чертков еще не сложил полномочия главы МСУ Кстовского района. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в местной администрации.

Согласно информации, в настоящее время Андрей Чертков находится в очередном отпуске.

Исполняющим полномочия главы МСУ Кстовского района назначен Николай Носов.

Напомним, в начале июля стало известно, что Андрей Чертков возглавит министерство угля и энергетики ДНР.