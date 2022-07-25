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Общество

Олег Лавричев: "Сегодня мы чествуем тех, кто вдали от дома, в непростых условиях несет службу на морских рубежах нашей Родины"

31 июля 2022 09:13  [31] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем Военно-Морского Флота Российской Федерации.

"Сегодня мы чествуем тех, кто вдали от дома, в непростых условиях несет службу на морских рубежах нашей Родины, обеспечивает боевую готовность кораблей и готовит высококвалифицированные кадры для отечественного флота, разрабатывает передовые технологии в судостроительной отрасли.

Роль Военно-Морского Флота в истории героических побед нашей страны сложно переоценить. Ещё со времен Петра I прославлялись подвиги моряков и высоко ценилось мастерство кораблестроителей, и сегодня наши, нижегородские конструкторы и проектировщики продолжают эти традиции, создавая атомные и дизельные субмарины.

Многие предприятия работают на ВМФ России. В Нижнем Новгороде – это "Красное Сормово", "Красный якорь", "Завод имени Петровского", Нижегородский машиностроительный завод, судостроительный завод "Волга", "Лазурит", "Вымпел", "ОКБМ Африкантов", ЦНИИ "Буревестник", ЦКБ по СПК имени Алексеева, "Нижегородский теплоход", Чкаловская, Окская и Городецкая судоверфи.

Из года в год сотни нижегородцев идут на службу в ВМФ. Ежедневно личный состав Военно-Морского Флота России стоит на страже государственной безопасности, охраняя границы и стратегические объекты, оберегая покой мирного населения.

В этот праздничный день особую признательность хочется выразить ветеранам. Вы – истинный пример стойкости, мужества, несгибаемой воли, чести и достоинства русского офицера, которыми восхищается весь мир! Вы бережного храните славные флотские традиции. Ваш профессионализм и жизненный опыт необходимы для дальнейшего развития и совершенствования вооруженных сил страны, патриотического воспитания молодежи.

Искренне желаю всем, хранящим верность Отечеству и Андреевскому флагу, крепкого здоровья, бодрости духа, благополучного несения службы и отличного настроения!", - говорится в поздравлении.

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Теги:
Олег Лавричев Праздники Флот
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