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Нижегородский минлесхоз проверяет оснащенность лесопожарных станций

10 июля 2026 14:39 Общество

В Нижегородской области проводятся комплексные проверки лесопожарных станций. Специалисты регионального минлесхоза проверяют исправность техники, оборудования и инвентаря, а также уровень подготовки личного состава и укомплектованность подразделений.

«Сейчас в Нижегородской области на территории нескольких муниципальных округов частично установлен высокий класс пожарной опасности. Учитывая это и предстоящую жаркую погоду, министерством принимаются меры по усилению контроля обстановки с помощью системы видеомониторинга, а также увеличению количества патрулирований в лесах. Все силы и средства пожаротушения приведены в полную готовность. Обращаю особое внимание жителей и гостей региона на необходимость строгого соблюдения правил пожарной безопасности, поскольку предупреждение чрезвычайных ситуаций гораздо эффективнее, чем борьба с последствиями», — сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

В ведомстве отметили, что сотрудники профильного отдела министерства проверяют организацию дежурств и работу диспетчерских служб на лесопожарных станциях, готовность личного состава, исправность связи и оборудования, дистанционный и наземный мониторинг лесных пожаров, проведение инструктажей по технике безопасности и ведение необходимой документации на лесопожарных станциях. Главной целью проверок является повышение оперативности реагирования на лесные пожары и готовности территориальных подразделений Минлесхоза.

С начала пожароопасного сезона текущего года на землях лесного фонда Нижегородской области зафиксировано пять лесных пожаров — в Борском, Балахнинском и Варнавинском лесничествах. Причинами их возникновения стали неосторожное обращение человека с огнем и сухие грозы.

В Минлесхозе Нижегородской области напомнили, что в регионе продолжает действовать особый противопожарной режим, при котором запрещены:

— посещение гражданами лесов при наступлении IV-V класса пожарной опасности по условиям погоды;

— проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора, выжигания травы, а также проведение иных пожароопасных работ;

— использование сооружений для приготовления пищи на углях.

На сайте регионального минлесхоза ежедневно обновляется карта пожарной опасности, на которой отмечены районы, где посещение лесов запрещено.

В условиях особого противопожарного режима размер штрафа для граждан за нарушения может достигать 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 90 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей, не считая обязанности оплатить ущерб, который может быть нанесен лесному фонду. За уничтожение или повреждение лесных насаждений, в том числе из-за неосторожного обращения с огнем, предусмотрена и уголовная ответственность (по ст. 261 УК РФ).

В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00, региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (831) 430-01-23. Звонки принимаются круглосуточно.

Сохранение лесов от пожаров — одно из важнейших направлений национального проекта «Экологическое благополучие». Главная цель нацпроекта — сохранить и приумножить лесные богатства страны для создания комфортной и безопасной среды, а также поддержать экономический потенциал лесного комплекса.

Фото: минлесхоз Нижегородской области

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Теги:
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