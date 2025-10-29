Максим Лубяной: «Соцпредприятия формируют новые точки экономической активности» Общество

В Нижегородской области запущен бесплатный образовательный интенсив «Школа краудфандинга», направленный на развитие навыков привлечения финансирования для общественно значимых проектов. Как социальное предпринимательство может встраиваться в национальные цели и региональные программы в нынешних экономических условиях и как корректно оценить эффект социального предпринимательства? На эти вопросы ответил Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук:

«Нижегородская инициатива по запуску «Школы краудфандинга» — не просто точечный обучающий проект, а системный шаг. В условиях, когда бюджетная поддержка испытывает повышенную нагрузку, регион делает ставку на развитие компетенций по привлечению внебюджетных средств. Это меняет парадигму: от «получателя помощи» к самодостаточному инициатору.

Если говорить о встраивании социального предпринимательства в национальные цели, то здесь его стоит рассматривать как ресурсную проекцию «майских указов» на уровень локальных сообществ. Социальные предприниматели работают напрямую с целевыми группами — семьями с детьми, пожилыми, людьми с инвалидностью, и способны обеспечивать социальную связанность территорий там, где государственные механизмы часто оказываются слишком инерционными. В нынешних экономических условиях, отмеченных структурной перестройкой, социальные предприятия забирают часть нагрузки с бюджетных статей и одновременно формируют новые точки экономической активности внутри населённых пунктов. Фактически они становятся естественными соисполнителями национальных целей по сохранению населения и повышению качества жизни не в отчётной, а в реальной плоскости.

Нижегородская область уже несколько лет целенаправленно наращивает инфраструктуру поддержки — налоговые преференции, льготные микрозаймы, институт социальных контрактов. И когда такая масса инструментов накоплена, возникает закономерный разрыв: деньгами и льготами обеспечили, а компетенциями по их грамотному освоению нет. Образовательный интенсив по краудфандингу закрывает именно этот пробел.

Что касается оценки эффекта социального предпринимательства, то здесь важно смотреть не на отчётные цифры, а на реальные изменения. По сути, три простых параметра: доля социальных предприятий, вышедших на устойчивую операционную деятельность без постоянной бюджетной подпитки; реальный охват целевых групп и динамика их доходов или качества услуг; а также сокращение нагрузки на государственные учреждения соцзащиты в тех нишах, где социальный бизнес закрывает потребности быстрее и дешевле. Если по этим трём точкам видна положительная динамика — значит, институт работает, а все инструменты, включая обучающие программы, лишь средства для достижения этого результата.

Так что событие штатное, но системно важное, когда институт социального предпринимательства в регионе взрослеет".