Зубная фея в законе: анестезия в стоматологии станет обязательной с 1 октября Общество

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Министерство здравоохранения России планирует значительные изменения в сфере стоматологии, которые затронут всех пациентов. С 1 октября 2026 года врачи будут обязаны использовать анестезию при проведении любых болезненных процедур. Это нововведение направлено на улучшение качества стоматологической помощи и снижение страха пациентов перед посещением врача.

Зачем нужна анестезия?

Основная цель обязательного использования анестезии — разорвать замкнутый круг страха перед стоматологическим креслом. Многие пациенты, опасаясь боли, предпочитают удалять зубы, вместо того чтобы лечить их. Теперь государство гарантирует право каждого пациента на безболезненное лечение. Это не только улучшает комфорт пациентов, но и позволяет врачам работать более эффективно и качественно.

Алексей Антипенко, врач-стоматолог, в комментарии для 360.ru подчеркнул, что если пациент испытывает боль или дискомфорт, врач не может сосредоточиться на работе, а это может привести к снижению качества лечения. Поэтому он полностью поддерживает инициативу Минздрава.

Кто будет оплачивать анестезию?

Многие пациенты обеспокоены вопросом стоимости анестезии. Если она станет обязательной, придётся ли платить за неё всем, даже тем, кто не испытывает боли?

Алексей Антипенко пояснил, что стоимость анестезии сравнительно невелика по сравнению с общей стоимостью стоматологических услуг. В системе ОМС расходы на анестезию берёт на себя фонд медицинского страхования. В полисе ОМС уже предусмотрены расходы на различные стоматологические процедуры, включая анестезию.

Однако в случае ДМС ситуация может варьироваться. Каждая страховая компания устанавливает свои условия и перечень покрываемых услуг. В любом случае, врачи не могут гарантировать качественное лечение, если оно проводится без анестезии и пациент испытывает боль, подчеркнул эксперт.

Что делать при аллергии на анестезию?

Ещё один важный вопрос — это аллергия на препараты. Хотя аллергия на анестетики встречается редко, клиники обязаны учитывать эту возможность и собирать подробный анамнез у каждого пациента.

Если у пациента выявлена аллергия на определённый препарат, ему предложат альтернативу. В большинстве случаев аллергические реакции на разные виды анестезии возникают крайне редко. Врачи также учитывают группы риска, такие как пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременные женщины.

В клиниках всегда есть ассортимент анестетиков, которые можно подобрать для каждого пациента. Если необходимого препарата нет в наличии, процедуру отложат до его поступления.

Для временного снятия боли, например, при пульпите, врачи могут использовать альтернативные методы обезболивания. Это позволяет выиграть время до момента, пока нужный препарат не появится в клинике.