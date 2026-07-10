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Общество

Нижегородцам рассказали, как взыскать ущерб за некачественное топливо

10 июля 2026 12:15 Общество
Нижегородцам рассказали, как взыскать ущерб за некачественное топливо

Фото: Александр Воложанин

Некачественный бензин может обернуться серьезными проблемами для автомобиля. При этом последствия иногда появляются сразу после заправки, а иногда дают о себе знать только через 100−500 километров пробега.

Как рассказали нефтехимики в беседе со «Стационар-Пресс», особенно внимательно стоит относиться к выбору небольших АЗС, где риск нарваться на некачественное топливо может быть выше.

По словам специалистов, сильное несоответствие октанового числа способно привести к серьезным повреждениям двигателя.

«Если октановое число сильно занижено (например, 80 вместо заявленного 95). Постоянная детонация а несколько часов разрушит поршни, сломает перегородки между поршневыми кольцами и прожжёт клапаны», — отметили эксперты.

Если после заправки автомобиль начал работать с перебоями или заглох, первым делом нужно сохранить чек либо подтверждение оплаты из банковского приложения. Также стоит сфотографировать приборную панель с показаниями пробега и индикатором неисправности двигателя.

Затем машину необходимо доставить в сервис, где специалисты смогут официально отобрать пробы топлива. Бензин сливают в три сухие стеклянные емкости и опечатывают. В акте осмотра сотрудники сервиса должны зафиксировать наличие посторонней жидкости в баке.

Одна емкость отправляется на независимую экспертизу, вторая остается у владельца автомобиля, а третья хранится на случай судебного разбирательства.

Если экспертиза подтвердит, что бензин не соответствует ГОСТу, владелец машины может направить претензию юридическому лицу, которому принадлежит заправка. В документе можно потребовать возмещения расходов на топливо, ремонт автомобиля, услуги эвакуатора и проведение экспертизы.

Если АЗС откажется компенсировать ущерб добровольно, решить вопрос можно через суд. В этом случае водитель вправе требовать возмещения убытков, а также дополнительный штраф в размере половины суммы ущерба.

Ранее автоюрист рассказал НИА «Нижний Новгород», чем грозит нарушение лимита при перевозке топлива.

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Теги:
Автомобили Бензин Топливо и энергетика
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