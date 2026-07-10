Нижегородец выплатил 1,4 млн рублей алиментов после ареста авто и фургонов Общество

41-летний житель Нижегородской области выплатил 1,4 млн рублей долга по алиментам после того, как приставы арестовали его автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

По данным ведомства, в Чкаловском районном отделении службы на исполнении находятся два производства о взыскании с мужчины средств на содержание троих детей.

Ранее алименты в размере 1/3 и 1/6 от всех видов дохода удерживались с его заработка как индивидуального предпринимателя. Во время проверки пристав выявил часть скрытых доходов. После перерасчета образовалась задолженность — 1,4 млн рублей.

Добровольно гасить долг мужчина не стал. Тогда на принадлежащие ему Volkswagen Tiguan, грузовые фургоны Fiat Ducato и УАЗ-22069 наложили арест.

Когда кроссовер оценили для последующей продажи на торгах, он нашел необходимую сумму и полностью погасил долг перед детьми.

После оплаты аресты сняты. При этом обязанность ежемесячно перечислять алименты сохраняется. В службе отметили, что если выплаты прекратятся, то к мужчине могут быть вновь применены меры принудительного взыскания.

Ранее сообщалось, что более 1200 нижегородцев находятся в розыске за неуплату алиментов.