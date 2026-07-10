Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 июля 2026 15:00
Нижегородцам объяснили, как «влезать в бюджет» при планировании крупных трат
10 июля 2026 14:49
Руководитель ЦУР Алексей Ушаков провел семинар для участников программы «Герои. Нижегородская область»
10 июля 2026 14:45
Нижегородец выплатил 1,4 млн рублей алиментов после ареста авто и фургонов
10 июля 2026 14:39
Нижегородский минлесхоз проверяет оснащенность лесопожарных станций
10 июля 2026 14:14
ПИМУ выделил 67,2 млн рублей на капремонт фасада корпуса на Гагарина
10 июля 2026 13:44
Зубная фея в законе: анестезия в стоматологии станет обязательной с 1 октября
10 июля 2026 13:30
Нижегородцев предупредили о фишинговых письмах с «подарками» именинникам
10 июля 2026 12:47
Выяснилось, пересели ли нижегородцы на автобусы из-за проблем с бензином
10 июля 2026 12:28
Максим Лубяной: «Соцпредприятия формируют новые точки экономической активности»
10 июля 2026 12:15
Нижегородцам рассказали, как взыскать ущерб за некачественное топливо
Общество

Нижегородец выплатил 1,4 млн рублей алиментов после ареста авто и фургонов

10 июля 2026 14:45 Общество
Нижегородец выплатил 1,4 млн рублей алиментов после ареста авто и фургонов

41-летний житель Нижегородской области выплатил 1,4 млн рублей долга по алиментам после того, как приставы арестовали его автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

По данным ведомства, в Чкаловском районном отделении службы на исполнении находятся два производства о взыскании с мужчины средств на содержание троих детей.

Ранее алименты в размере 1/3 и 1/6 от всех видов дохода удерживались с его заработка как индивидуального предпринимателя. Во время проверки пристав выявил часть скрытых доходов. После перерасчета образовалась задолженность — 1,4 млн рублей.

Добровольно гасить долг мужчина не стал. Тогда на принадлежащие ему Volkswagen Tiguan, грузовые фургоны Fiat Ducato и УАЗ-22069 наложили арест.

Когда кроссовер оценили для последующей продажи на торгах, он нашел необходимую сумму и полностью погасил долг перед детьми.

После оплаты аресты сняты. При этом обязанность ежемесячно перечислять алименты сохраняется. В службе отметили, что если выплаты прекратятся, то к мужчине могут быть вновь применены меры принудительного взыскания.

Ранее сообщалось, что более 1200 нижегородцев находятся в розыске за неуплату алиментов.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
алименты Судебные приставы Чкаловский г.о.
Поделиться:
Новости по теме
02 июня 2026 14:50
Эксклюзив
19-летняя нижегородка стала самой молодой должницей по алиментам в регионе
02 июня 2026 14:02
Эксклюзив
Более 2 млрд рублей алиментов взыскали в Нижегородской области за год
09 марта 2026 08:00
Кстовский музыкант выплатил миллионный долг по алиментам
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Закрытие «Горький fest — 2026» в Нижнем Новгороде: фото с красной дорожки
10 июля 2026 10:36
Закрытие «Горький fest — 2026» в Нижнем Новгороде: фото с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных