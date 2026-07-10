Выяснилось, пересели ли нижегородцы на автобусы из-за проблем с бензином Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде зафиксировано небольшое увеличение числа поездок в общественном транспорте. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в компании «Ситикард».

По ее данным, в первые три дня текущей недели существенного роста пассажиропотока по сравнению с началом прошлой недели не наблюдается.

«Фиксируется небольшое увеличение, на 2,45%», — уточнили в «Ситикард».

Напомним, в регионе сохраняются проблемы с топливом. Для стабилизации ситуации власти Нижегородской области приняли ряд мер.

В частности, введены лимиты, а с 9 июля изменен порядок обслуживания на автозаправочных станциях. Теперь по четным датам заправляют автомобили с номерами, начинающимися на четную цифру, а по нечетным — на нечетную.

Кроме того, власти обратились к топливным компаниям с просьбой увеличить поставки в регион.