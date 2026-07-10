Руководитель ЦУР Алексей Ушаков провел семинар для участников программы «Герои. Нижегородская область» Общество

Фото: пресс-служба КУПНО

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО) в рамках заключительного модуля образовательной программы «Герои. Нижегородская область» состоялся семинар руководителя центра управления регионом (ЦУР) Алексея Ушакова. Лекция была посвящена теме «Обратная связь. Аналитика и управленческие решения» и проведена в рамках четвертого, финального этапа обучения.

В своем выступлении Алексей Ушаков сделал акцент на том, что в современной системе госуправления критически важно опираться на объективные данные. Он представил участникам эффективный подход к работе с обращениями граждан, который успешно реализуется в Нижегородской области специалистами ЦУР.

«Кто не работает с аналитикой обратной связи, тот управляет не ситуацией, а своим впечатлением о ней. Управленческие риски сегодня развиваются очень быстро и ждать официальной бумаги — значит работать уже с последствиями ситуации. Наша задача — видеть сигналы там, где их пока не видно», — подчеркнул Алексей Ушаков.

Руководитель ЦУР подробно разобрал с аудиторией методологию работы с «трендами обращений». В отличие от классического подхода, когда в фокусе оказываются лишь самые популярные темы, новая стратегия предполагает анализ отклонений от нормы. Даже незначительное, но аномальное для конкретной локации количество жалоб может свидетельствовать о зарождающемся риске.

Особое внимание на семинаре было уделено так называемому «информационному вакууму». Алексей Ушаков отметил, что часто рост негатива в соцсетях связан с недостатком понятной информации для граждан.

Также в ходе лекции были затронуты вопросы анализа повторяющихся локаций, что позволяет выявлять системные проблемы, а также обязательная «обратная связь на обратную связь» — проверка эффективности принятого решения по изменению тональности сообщений граждан.

Участники программы «Герои. Нижегородская область» высоко оценили практическую значимость семинара. Полученные компетенции в области цифровой грамотности и работы с данными помогут им в разработке финальных проектов, которые предстоит защитить перед экспертной комиссией по итогам модуля.

«Встреча с Алексеем Владимировичем показала, насколько важно современному руководителю не только принимать решения, но и слышать людей. Центр управления регионом помогает увидеть реальную картину того, что сегодня волнует жителей Нижегородской области, а значит, быстрее и точнее реагировать на их запросы. Для нас, участников программы, это особенно ценный опыт. Ведь эффективное управление начинается с понимания потребностей людей, для которых ты работаешь», — поделился ветеран СВО, участник программы Николай Ненашкин.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона.

В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, КУПНО и РАНХиГС о сотрудничестве по реализации данной программы.

По результатам отборочных испытаний, а также очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было определено 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для обучения в программе по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.