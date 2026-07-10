Нижегородцев предупредили о фишинговых письмах с «подарками» именинникам Общество

Мошенники вновь начали использовать дни рождения россиян как повод для фишинговых атак. Под видом поздравлений от известных сервисов, банков, магазинов или операторов связи они предлагают получить подарок, бонус или удвоение платежа, однако на самом деле пытаются завладеть данными банковских карт. Об этом рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин.

По словам эксперта, одна из распространенных схем связана с обещанием удвоить баланс мобильного телефона. Кроме того, в день рождения пользователю может прийти электронное письмо, оформленное в стиле известного сервиса. В нем сообщается о якобы доступных бонусных баллах, подарочном сертификате или другом праздничном предложении.

«Человеку предлагают перейти по ссылке на сайт, который внешне копирует страницу известной компании. Там могут попросить ввести данные банковской карты якобы для активации бонуса, удвоения платежа на баланс или подтверждения получения подарка. В результате деньги могут списаться сразу, а в некоторых случаях злоумышленники получают платежные данные для дальнейших попыток хищения средств. Обещанный подарок, конечно, не начисляется», — пояснил Борис Лопатин.

Он отметил, что мошенники рассчитывают на доверие и праздничное настроение именинников. В день рождения люди чаще ожидают поздравлений и персональных предложений, поэтому могут менее критично воспринимать подобные письма. Дополнительно злоумышленники используют узнаваемый дизайн, логотипы и формулировки, похожие на официальные сообщения компаний, из-за чего отличить подделку бывает непросто.

По словам эксперта, мошенники могут выдавать себя практически за любые популярные сервисы: маркетплейсы, службы доставки, банки, программы лояльности, онлайн-кинотеатры, операторов связи, магазины или туристические платформы. Их главная цель — заставить пользователя перейти на поддельный сайт и ввести платежные данные.

Лопатин напомнил, что настоящие бонусы и персональные предложения обычно отображаются в личном кабинете или официальном приложении сервиса. «Для их получения не нужно переходить на сторонние сайты и заново вводить данные банковской карты», — подчеркнул он.

Эксперт советует внимательно проверять письма с обещанием подарков, денежных начислений, промокодов или удвоения платежа. Прежде всего следует обратить внимание на адрес отправителя: название сервиса в поле «от кого» может выглядеть знакомым, однако полный адрес электронной почты нередко содержит несоответствия. Насторожить также должны срочные призывы перейти по ссылке, обещания слишком выгодных подарков и просьбы ввести данные банковской карты.

Если письмо вызывает сомнения, переходить по ссылкам из него не стоит. Информацию об акциях и бонусах рекомендуется проверять через официальный сайт компании, мобильное приложение или личный кабинет. При необходимости можно направить скриншот письма в службу поддержки сервиса и уточнить, действительно ли такая рассылка проводилась.

Если данные банковской карты уже были введены на подозрительном сайте, необходимо как можно быстрее заблокировать карту через мобильное приложение банка или по телефону горячей линии. Кроме того, следует сообщить о произошедшем в службу поддержки сервиса, от имени которого пришло письмо, чтобы специалисты могли проверить информацию и принять меры, а также уведомить оператора о фишинговом ресурсе.