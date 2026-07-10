ПИМУ выделил 67,2 млн рублей на капремонт фасада корпуса на Гагарина Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) ищет подрядчика для капитального ремонта фасада учебного корпуса №2 на проспекте Гагарина. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Начальная цена контракта составляет 67,2 млн рублей. Участвовать в конкурсе могут только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заявки принимаются до 27 июля. Итоги планируется подвести 30 июля.

Работы будут выполняться поэтапно с даты заключения договора и завершатся в октябре 2027 года на разных частях фасада. Согласно условиям, ремонт должен вестись при положительной температуре воздуха.

Первые два этапа стартуют сразу после подписания контракта и должны быть завершены до 31 ноября 2026 года.

В этот период запланированы отбивка старой штукатурки, утепление и покраска фасада, устройство карнизов, а также гидроизоляция и утепление подземной части фундамента. Кроме того, предусмотрено устройство запасного входа.

Третий и четвертый этапы намечены на период с марта по октябрь 2027 года. Они также включают комплекс работ по обновлению фасада: демонтаж старого покрытия, утепление, покраску и монтаж карнизов.

Согласно информации на сайте университета, строительство здания началось в 1936 году, однако с началом Великой Отечественной войны работы были приостановлены и полностью завершились лишь в 1958 году.

Ранее сообщалось, что более 128 млн рублей выделено на капремонт школы в Кстове.