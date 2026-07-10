ПИМУ выделил 67,2 млн рублей на капремонт фасада корпуса на Гагарина

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Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) ищет подрядчика для капитального ремонта фасада учебного корпуса №2 на проспекте Гагарина. Об этом сообщается на портале государственных закупок.
Начальная цена контракта составляет 67,2 млн рублей. Участвовать в конкурсе могут только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Заявки принимаются до 27 июля. Итоги планируется подвести 30 июля.
Работы будут выполняться поэтапно с даты заключения договора и завершатся в октябре 2027 года на разных частях фасада. Согласно условиям, ремонт должен вестись при положительной температуре воздуха.
Первые два этапа стартуют сразу после подписания контракта и должны быть завершены до 31 ноября 2026 года.
В этот период запланированы отбивка старой штукатурки, утепление и покраска фасада, устройство карнизов, а также гидроизоляция и утепление подземной части фундамента. Кроме того, предусмотрено устройство запасного входа.
Третий и четвертый этапы намечены на период с марта по октябрь 2027 года. Они также включают комплекс работ по обновлению фасада: демонтаж старого покрытия, утепление, покраску и монтаж карнизов.
Согласно информации на сайте университета, строительство здания началось в 1936 году, однако с началом Великой Отечественной войны работы были приостановлены и полностью завершились лишь в 1958 году.
Ранее сообщалось, что более 128 млн рублей выделено на капремонт школы в Кстове.
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