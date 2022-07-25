Магазины H&M в Нижнем Новгороде не откроются на текущей неделе Бизнес

Фото: Марина Ухабова

Магазины H&M в Нижнем Новгороде не откроются на текущей неделе. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на сотрудников магазина.

Ранее шведская сеть магазинов объявила о полном уходе с российского рынка и продаже остатков продукции по полной стоимость. Магазины будут открываться в течение августа, однако точной даты старта продаж в регионах на данный момент нет.

Поэтому 1 августа нижегородцы решили проверить магазин, но он по-прежнему остается закрытым.

Как сообщают "Известия", ритейлер планирует запустить продажу в регионах России после 20 августа.

Ранее сообщалось, что IKEA уходит с российского рынка и распродаст часть товаров.