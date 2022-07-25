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Культура и отдых

Молодые литераторы со всей России соберутся в Большом Болдине

01 августа 2022 14:13  [55] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород"

Слет молодых литераторов со всей России пройдет в Большом Болдине Нижегородской области 5-7 августа. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Согласно информации, участие в литературном съезде примут около 100 человек возрастом до 37 лет.

Целью мероприятия станет раскрытие поэтического потенциала начинающих авторов, а также привлечение внимания к творческому наследию Александра Пушкина.

В программу слета включены различные конкурсы, мастер-классы с участием известных российских литераторов, вечера у костра, гала-концерта,  а также знакомство с Пушкинскими местами Большеболдинского района.

Специальным гостем мероприятия станет Михаил Афанасьев, президент Российской библиотечной ассоциации, директор Государственной публичной исторической библиотеки (Москва), заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что село Большое Болдино включено в перечень исторических поселений Нижегородской области.

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Теги:
Большое Болдино Литература
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