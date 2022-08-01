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Общество

Россияне подали более 2,5 тысяч заявок на льготную ипотеку на индивидуальные дома в 2022 году

03 августа 2022 15:02  [258] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Россияне с момента запуска программы в этом году подали более 2,5 тысяч заявок на льготную ипотеку на строительство частных жилых домов своими силами, без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Согласно данным опроса "ДОМ.РФ" и ВЦИОМа, около 108 тысяч семей ежегодно готовы приобретать индивидуальные дома по доступным ставкам при обязательном условии строительства этих домов профессиональными застройщиками. В целом доля ипотеки в секторе может вырасти в перспективе ближайших пяти лет с текущих 2-4% до почти 20%.

Как рассказал генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, за первые 6 месяцев 2022 года введено 33 млн кв. м частных домов, что на 62% больше аналогичного периода прошлого года, рекордный для отрасли результат.

"Правительство системно развивает частное домостроение в стране через стандартизацию, распространение на этом сегменте проектного финансирования и счетов эскроу. Важным фактором развития рынка ИЖС стало распространение льготных ипотечных программ на этот сектор. С их помощью около 4,5 тысячи российских семей уже купили собственный дом или начали его строительство. Ожидаемый эффект от комплекса принимаемых мер – рост ежегодного ввода частных домов до 50 млн кв. м к 2030 году", – отметил Виталий Мутко.

Чаще всего ипотеку с господдержкой для строительства частного дома собственными силами оформляют в Московской и Ленинградской областях, Москве, Татарстане, Краснодарском крае, Башкирии, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Самарской областях.

Программа льготного кредитования на строительство своего дома позволит ещё большему числу россиян улучшить жилищные условия, что является одной из целей нацпроекта "Жильё и городская среда". В 2022 году планируется выдать около 8 тыс. кредитов на строительство частных домов своими силами.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство заключило соглашение с ДОМ.РФ и ВТБ о развитии программы социальной ипотеки.

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Теги:
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