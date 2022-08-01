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Культура и отдых

Фотовыставка "Следственный комитет России сегодня" открылась на Нижегородской ярмарке

03 августа 2022 16:07  [262] Культура и отдых

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Фотовыставка "Следственный комитет России сегодня" открылась 3 августа у здания Главного ярмарочного дома. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Согласно информации, на фотографиях отображены основные моменты работы офицеров СК России, часть выставки посвящена трагическим событиям. Каждый снимок сопровождается подробной информацией.

Как подчеркнули в СК, представленные экспонаты показывают опасность и сложность работы следователей, а также их большую роль в жизни общества.

С 4 августа экспозиция будет доступна в Нижегородском кремле, где выставка будет работать до 7 августа.

Ранее сообщалось, что выставка старинных изображений нижегородской ярмарки открылась в Русском музее фотографии.

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Теги:
Выставка Следственное управление
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