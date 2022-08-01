Рефинансирование кредитов наличными от банка "Открытие" — одно из лучших на рынке Бизнес

Банк "Открытие" в июле вошел в тройку лидеров рейтинга лучших программ по рефинансированию кредитов наличными на российском банковском рынке по версии финансового маркетплейса "Выберу.ру".

При составлении рейтинга аналитики "Выберу.ру" сравнили программы рефинансирования банков ТОП-50 и выбрали 20 лучших. В исследовании учитывались значение процентной ставки по договору, размер ежемесячных платежей, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, условия объединения нескольких кредитов, количество подтверждающих платежеспособность документов, наличие страховки и отсутствие скрытых комиссий.

По всем этим параметрам предложение банка "Открытие" вошло в тройку лучших на рынке.

Нижегородцам доступно рефинансирование в банке "Открытие" по фиксированной ставке 8,9%* годовых на весь срок кредитования. Максимальная сумма — 5 млн рублей, срок кредитования —до 5 лет. Подать заявку на кредит можно как онлайн, так и в офисе банка.

Рефинансирование может объединить до 10 кредитов, что позволит существенно уменьшить долговую нагрузку и размер ежемесячных платежей. При оформлении кредита заемщик получит бесплатную дебетовую карту с кешбэком. Кешбэк можно использовать для погашения части процентов по кредиту.

Подать заявку и ознакомиться с условиями программы можно на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

"Выберу.ру" (www.vbr.ru) входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны.

*с учетом страхования.Банк оценивает и принимает решение о выдаче кредита индивидуально на основе риск-профиля каждого клиента