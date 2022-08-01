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Общество

Завод ОМК в Выксе вошел в национальный онлайн-путеводитель по промышленным экскурсиям

04 августа 2022 11:37  [178] Общество
Фото пресс-служба ОМК

Фото пресс-служба ОМК

Выксунский завод Объединенной металлургической компании (ОМК) в Нижегородской области вошел в национальный онлайн-путеводитель по промышленным экскурсиям. Как сообщили в пресс-службе ОМК, программу сформировало Агентство стратегических инициатив (АСИ).

В путеводитель вошла экскурсия ОМК "Искусство быть металлургом". Она знакомит гостей Выксы с единственным в стране индустриальным стрит-арт парком на территории действующего промышленного предприятия.

На фасадах цехов туристам покажут самую большую настенную роспись в мире, выполненную одним художником, площадью более 10 000 кв. м, две картины одного из основателей соц-арта Эрика Булатова, объединенные в один рисунок, и другие работы. Маршрут также знакомит с наследием знаменитого русского инженера Владимира Шухова. На территории выксунского завода ОМК находится водонапорная башня его конструкции. Уникальная достопримечательность представляет собой шедевр инженерной мысли начала ХХ века.

"На выксунском заводе ОМК действуют четыре маршрута, где туристы могут познакомиться с производством одного из старейших металлургических предприятий страны. В этом году завод отмечает 265-летний юбилей. У нас большой опыт проведения экскурсий, ежегодно завод посещают около четырех тысяч гостей. Предприятие неоднократно получало награды за развитие туризма, выступало в качестве эксперта Всероссийского Акселератора по промышленному туризму и делилось успешными практиками в организации экскурсий", – отметила менеджер по промышленному туризму выксунского завода ОМК Лариса Малофеева.

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Теги:
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