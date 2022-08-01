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Спорт

"ЛУКОЙЛ" поддержал турнир по самбо в городе Кстово Нижегородской области

04 августа 2022 11:54  [279] Спорт
Фото пресс-службы компании

Фото пресс-службы компании

3 августа 2022 года в Международной Олимпийской Академии Спорта города Кстово стартовал VI Международный турнир по самбо "Мемориал заслуженного тренера СССР Михаила Бурдикова". Компания "ЛУКОЙЛ" традиционно поддерживает эти соревнования.

В течение двух дней сильнейшие спортсмены из России и ближнего зарубежья борются за четырнадцать комплектов наград в женском и мужском самбо.

"Компания "ЛУКОЙЛ" является партнером турнира "Мемориал Бурдикова" уже не первый год. Поддержка спорта и здорового образа жизни – важнейшее направление социальной политики ПАО "ЛУКОЙЛ". Тем более, для кстовчан самбо – родной вид спорта, а Михаил Бурдиков – один из его основоположников в Нижегородской области, – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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