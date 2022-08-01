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Общество

Олег Лавричев: "От железнодорожников зависит безопасность пассажиров, своевременная и четкая транспортировка грузов"

07 августа 2022 09:15  [56] Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем железнодорожника. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

"Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

У железнодорожников, отмечающих свой праздник еще со времен империи, особые традиции и культура, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Для машинистов, проводников, кондукторов, путейцев, обходчиков, диспетчеров, дежурных и других работников стальных магистралей железная дорога – второй дом, а сколько песен, художественных произведений и фильмов посвящено вашему славному и почетному труду! От вас зависит безопасность пассажиров, своевременная и четкая транспортировка грузов. Ваша работа требует высокого мастерства и самоотдачи, сопряжена с большой ответственностью и не терпит ошибок", - говорится в тексте поздравления.

"Железнодорожная сеть России, составляющая почти 90 тысяч километров, одна из крупнейших в мире, а модернизация комплекса магистралей относится к национальным приоритетам. Отрасль постоянно развивается, технически совершенствуя подвижной состав, повышая комфорт и скорость перевозок. В этот праздничный день от души благодарю вас, дорогие железнодорожники, за ваш нелегкий и самоотверженный труд, любовь к своей профессии и к людям, надежность, терпение, внимание и заботу! Желаю вам успеха в работе, спокойных смен, доброго здоровья, отличного настроения, благополучия и всегда счастливого пути", - сказал Олег Лавричев.

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Теги:
Городская дума РЖД
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