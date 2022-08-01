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Общество

Мусороперегрузочная станция в Уренском районе эксплуатируется с нарушениями

05 августа 2022 17:03  [81] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Росприроднадзор выявил нарушения экологических требований при эксплуатации мусороперегрузочной станции в районе деревни Шишкино в Уренском районе. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении ведомства.

Информация о ненадлежащем состоянии объекта появилась в начале июля текущего года. Прокуратура района организовала проверку с привлечением специалистов Росприроднадзора.

Согласно информации, эта мусороперегрузочная станция принадлежит регоператору ООО "ЭкоСтандарт" (ГК "Мехуборка") и входит в территориальную схему обращения с отходами Нижегородской области. На данном полигоне концентрируются отходы Ветлужского, Тонкинского, Тоншаевского, Уренского, Шарангского районов, а также городского округа Шахуньи.

Как уточнили в ведомстве, отходы со станции должны направляться для обработки и захоронения на межмуниципальный полигон Городецкого района.

Инспекторы в ходе обследования территории установили, что МПС переполнена. Так, подъезд к объекту перекрыт мусорными навалами, которые простираются в том числе по земельному участку вдоль дороги за территории станции.

На МПС также был зафиксирован брендированный грузовик "Мехуборка НН". Данное ООО входит в ГК "Мехуборка" и занимается сбором и транспортировкой ТКО.

В адрес компании "Мехуборка НН" вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных природоохранных норм и требований на территории мусороперегрузочной станции Уренского района.

В соответствии с объявленным предостережением компания должна устранить все замечания и в течение двух месяцев предоставить в Росприроднадзор сведения о проделанной работе.

Вся собранная информация направлена в прокуратуру Уренского района для дальнейшего принятия мер реагирования в рамках имеющихся полномочий.

Ранее сообщалось, что три комплекса по обработке и размещению ТКО общей мощностью 247 тыс. тонн отходов в год планируется построить в Нижегородской области: в Арзамасском районе (мощность объекта составит 160 тыс. тонн отходов в год), Уренском районе (50 тыс. тонн отходов в год) и городском округе Навашинский (мощность объекта составляет 45 тыс. тонн отходов в год).

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Теги:
Мусор Росприроднадзор Свалки
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