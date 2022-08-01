Нижегородцев приглашают принять участие в форуме работающей молодежи "На высоте" Общество

Нижегородцев приглашают принять участие в форуме работающей молодежи "На высоте".

Мероприятие должно пройти в Ставрополе в сентябре текущего года.

Конкурсная программа включает 7 направлений: музыкальное, танцевальное, театральное, видеонаправление, арт-направление, оригинальный жанр, научный слэм.

Программа мероприятия также предусматривает проведение делового форума блогеров Юга России и Северного Кавказа "ТопБЛОГ". Будут организованы лекции, диалоги, воркшопы и мастер-классы по созданию контента, трендам и нововведениям в сфере социальных медиа.

Как сообщают организаторы, подать заявку для участия в фестивале можно в региональном отделении Российского Союза Молодежи, которое, в свою очередь, проведет отбор и сформирует коллективную заявку.

Информация о мероприятии, его положение и регламент, а также подробные инструкции для будущих участников доступны в официальной группе ВК и Telegram-канале (https://t.me/fest_onthetop).

По всем вопросам следует обращаться к организаторам по адресу электронной почты: mail@studvesna.info.

Ранее, в мае 2022 года, сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородских призеров XXX фестиваля "Российская студенческая весна", прошедшего в Самаре.

Нижегородскую область представляли более 70 студентов из восьми вузов.

В 26 конкурсных направлениях студенты нижегородских вузов завоевали 10 наград и два специальных приза.

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