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Общество

Восемь электричек задерживаются в Нижегородской области 9 августа по техническим причинам

09 августа 2022 12:27  [103] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Восемь электричек задерживаются в Нижегородской области 9 августа по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, в 07:05 на перегоне Починки - Копосово по техническим причинам остановилась электричка №6247 сообщением Правдинск – Нижний Новгород. К ней был направлен вспомогательный локомотив, задержка поезда по данным на 9:00 составляла 1,5 часа.

В связи с этим отменены пригородные поезда  №6017, №6018, №6125, №6126 сообщением Варя – Починки.

Также на 20 минут задержаны поезда №6408 сообщением Нижний Новгород – Заволжье.

Поезда №6353 сообщением Балахна – Починки задерживаются на 30 минут, а №6251 сообщением Правдинск – Нижний Новгород на 1 час 20 минут.

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Теги:
ГЖД электрички
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