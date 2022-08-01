Улица 2-я Оранжерейная будет перекрыта до 31 августа Общество

Фото: ЦОДД

Улица 2-я Оранжерейная будет перекрыта до 31 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничения на участке между домом №6 и домом №7/5 по улице Тимирязева продлятся с 8:00 11 августа до 23:59 31 августа. Это связано с ремонтом на инженерных сетях.

Как добавили в департаменте, объезд будет организован по прилегающим улицам.

Ранее также сообщалось, что движение транспорта в центре Нижнего Новгорода ограничат 14 августа из-за киносъемок