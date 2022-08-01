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Бизнес

Банк "Открытие" в полтора раза повысил лимит экспресс-кредита для предпринимателей

10 августа 2022 14:20  [64] Бизнес

Максимальная сумма экспресс-кредита для компаний малого и среднего бизнеса в банке "Открытие" увеличена с 10 до 15 млн рублей. Ставка по такому кредиту – от 11,5% годовых, а минимальная сумма – 50 тысяч рублей.

Экспресс-кредит на срок от 6 до 36 месяцев в банке "Открытие" оформляется полностью дистанционно по онлайн-заявке на сайте или в "Бизнес-портале". Ответ по заявке приходит клиенту через СМС-уведомление, средства зачисляются на его счет в банке. Залога и поручительств не требуется, при этом страховки и комиссии по этому продукту отсутствуют.

Оставить заявку на кредит и подробнее узнать о его условиях можно на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Теги:
Банки Открытие
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