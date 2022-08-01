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"Открытие Авто": каждый пятый нижегородец готов оформить сделку купли-продажи автомобиля через Госуслуги

11 августа 2022 13:47  [61] Бизнес

По результатам опроса "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") каждый пятый опрошенный в Нижнем Новгороде готов оформить сделку купли-продажи автомобиля у частного лица на портале Госуслуг. При этом чаще всего в категории "транспорт и вождение" оплачиваются налоги и штрафы.

Согласно результатам исследования, почти каждый четвертый нижегородец (27% опрошенных) в курсе появления нового сервиса - покупки автомобиля через портал Госуслуг.  73% о такой возможности пока не слышали.

На вопрос о готовности воспользоваться такой услугой 20% опрошенных из Нижнего Новгорода ответили утвердительно: 8% считают, что это позволит ускорить покупку, столько же положительно оценили опцию удаленной регистрации в ГИБДД, и 4% сочли преимуществом сервис дополнительной проверки авто до покупки.

В свою очередь, 80% респондентов не готовы воспользоваться этой опцией: 64% заняли выжидательную позицию и посмотрят, как услуга будет работать, а 16% опрошенных указали на возможные риски мошеннических действий с данными.

Интересно, что только каждый пятый нижегородец (19%) пользуется порталом Госуслуг регулярно – ежедневно (8%) или раз в неделю (11%). При этом абсолютное большинство (81%) используют сайт не чаще одного раза в месяц: 51% - один раз в год, 18% - ежеквартально и 12% - ежемесячно.

В категории "транспорт и вождение" на портале Госуслуг 19% пользователей оплачивают налоги и штрафы, 7% используют сервисы для получения прав на управление транспортным средством, по 6% оформляют льготы на проезд и парковку и оставляют мнение о качестве дорожных работ, и еще 4% обновляют данные об автомобиле.

"Открытие Авто" - блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов, в том числе является лидером в сегменте АСП (автомобили с пробегом). Партнерская сеть превышает 3,8 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты "Открытие Авто" выпускают более 60% всех новых HCV и LCV в РФ.  5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

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Теги:
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